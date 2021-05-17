Сухум, , 08:47 — REGNUM Президент Абхазии Аслан Бжания 16 мая прибыл с официальным визитом в Сирию. Об этом сообщает пресс-служба абхазского президента.

Сообщается, что вместе с Бжанией в Дамаск прибыли спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, глава МИД Даур Кове, министр туризма Теймураз Хишба и другие официальные лица. Встречал делегацию в аэропорту министр транспорта Сирии Зухейр Хазим.

По данным пресс-службы, в ходе визита Бжании запланирована его встреча с президентом Сирии Башаром Асадом и другими руководителями страны.

Напомним, дипломатические отношения между Абхазией и Сирией были установлены в мае 2018 года. В октябре 2020 года в Дамаске было открыто абхазское посольство.