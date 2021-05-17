Сеул, , 08:49 — REGNUM По состоянию на конец апреля 2021 года объём валютных депозитов в банках Южной Кореи составил $94,83 млрд, что на $2,13 млрд по сравнению с мартом текущего года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

По их словам, показатель растёт третий месяц подряд.

Объём депозитов в долларах США увеличился на $2,43 млрд, до $81,7 млрд, объём депозитов в евро, напротив сократился на $200 млн, до $4,15 млрд, в йенах — на $110 млн, до $5,41 млрд.

Общий объём депозитов юридических лиц в банках Южной Кореи увеличился на $1,46 млрд, до $74,79 млрд, а физических лиц — на $670 млн, до $20,04 млрд.

Банковский вклад (депозит) — это фиксированная денежная сумма, которую клиент передает на хранение банку и получает от этого доход в виде начисленных процентов.