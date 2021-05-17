Майминский район, Алтай, 17 мая, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Прокуратура в Республике Алтай начала проверку по факту ограничения доступа граждан к Манжерокскому озеру. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Alex Манжерокское озеро

Ранее в сети было опубликовано видео, где мужчина сообщает туристам, что за проезд по «его частной территории» необходимо заплатить. Деньги, по словам собственника, пойдут на строительство дороги.

«Какой тариф? Тариф я устанавливаю», — заявляет он на вопросы туристов.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям администрации Майминского района на предмет их законности и соблюдению природоохранного законодательства», — отметили в прокуратуре.