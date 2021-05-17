Куала-Лумпур, , 08:43 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Мухиддин Ясин заявил, что в телефонном разговоре с президентом Индонезии Джоко Видодо была достигнута договоренность о том, что атаки Израиля должны быть немедленно прекращены, сообщает Sindonews.

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Малайзия и Индонезия призвала Совет Безопасности ООН вмешаться и остановить израильские атаки в секторе Газа.

«Мы придерживаемся того же мнения, что и международное сообщество, особенно Совет Безопасности ООН. Необходимо действовать быстро, чтобы остановить все формы насилия, совершаемые Израилем, и спасти жизни палестинцев», — заявил премьер-министр Малайзии.

Малайзия и Индонезия являются сторонниками независимости Палестины, выступая за решение о создании двух государств на основе границ, существовавших до 1967 года.

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