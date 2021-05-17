Москва, , 08:42 — REGNUM В России из-за роста цен на авиационное топливо дополнительные расходы авиакомпаний могут составить 70 млрд рублей ежегодно при сохранении котировок на уровне мая. Об этом 17 мая сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы компании S7 Group Дмитрия Куделькина.

По его словам, расходы могут увеличиться, поскольку топливо продолжает дорожать. Так, в мае в Краснодарском крае цены выросли более чем на 10% с марта и на 20−22% с января.

По данным Росавиации, в других крупных российских аэропортах в апреле стоимость авиатоплива также выросла примерно на 20% к январю. Топливо сегодня является самой быстрорастущей статьей расходов авиакомпаний, отметили в авиакомпании Red Wings.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле агрегаторы Aviasales, «Туту.ру», Кupibilet и OneTwoTrip сообщили, что цена билетов на авиарейсы в некоторые города России увеличилась на 15−120% по сравнению с 2020 годом. Речь идёт об услугах авиаперевозчиков, которые будут предоставляться с апреля по июнь. Так, отмечалось, что самый большой скачок цен зафиксирован на рейсы из Москвы в Набережные Челны (121%), в Томск (91%), а также Нижнекамск (88%).

В свою очередь в Министерстве транспорта РФ заявили, что сообщения резком скачке цен на авиабилеты в России не соответствуют реальному положению дел.

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