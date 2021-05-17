Вашингтон, , 08:42 — REGNUM Строительство газопровода «Северный поток — 2» должно стать одной из тем переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова на полях министерской сессии Арктического совета. Об этом заявил представитель Госдепартамента высокого ранга.

Он отметил, что эту тему могут поднять и во время визита Блинкена в Данию, и на переговорах в Рейкьявике, где запланирована министерская встреча. Позиция США очень ясна.

«Мы, как и Конгресс, очень четко заявили о своём взгляде на «Северный поток — 2» — это российский стратегический проект, который подрывает европейскую безопасность, европейскую энергетическую безопасность», — говорится в стенограмме беседы, которую распространил Госдеп США.

Кроме того, Блинкен намерен обсудить с Лавровым двусторонние отношения России и США, так как Вашингтон ищет «более предсказуемые, стабильные отношения».

Как сообщало ИА REGNUM, во время турне, которое началось 16 мая, глава американской дипломатии посетит Данию, Исландию и Гренландию, а также поучаствует в министерской встрече Арктического совета.

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