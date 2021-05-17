Чита, , 08:42 — REGNUM В 2021 году Забайкалью необходимо завершить подключение небольших населённых пунктов региона к интернету и обеспечить их связью. Об этом 17 мая сообщил первый вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Кефер, отметив, что соответствующее поручение регионам дал премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта в Госдуме РФ.

«Соответствующая программа у нас есть. Прошу МинЖКХ к ней вернуться. Обращения мы готовили, давайте выбирать приоритетные объекты и более оперативно двигаться в части обеспечения интернетом населенных пунктов, больниц, школ, поликлиник. В этом году нам необходимо завершить подключение небольших населенных пунктов с численностью жителей от 250 до 500 человек к интернету», — сказал Андрей Кефер.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года на сайте регионального министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкалья появилась интерактивная карта покрытия сотовой связью региона. Она аккумулирует информацию о сигнале в сетях 2G, 3G и 4G трех мобильных операторов и двух интернет-провайдеров, а также точки доступа Wi-Fi.

В январе 2021 года в регионе было завершено строительство нового объекта сотовой связи и модернизировано пять уже существующих.

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