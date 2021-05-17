Екатеринбург, 17 мая, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу ушла со своей должности. Соответствующая информация размещена в аккаунте диппредставительства в Instagram.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Генеральное консульство США в Екатеринбурге

Сторроу выразила надежду, что в скором времени консульство возобновит свою работу в полном объёме. В настоящее время диппредставительство приостановило оказание визовых услуг.

Также дипломат пообещала рассказать гражданам США о духе Урала, «полном творчества и энергии». «А ещё я угощу их пельменями», — добавила Сторроу.

Как сообщало ИА REGNUM, генконсульство США в Екатеринбурге сократило объём оказываемых услуг с 1 апреля 2021 года.