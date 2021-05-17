Ижевск, , 08:42 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 17 мая прививку от коронавируса сделали 103 753 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Второй компонент препарата получили 74 788 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Более половины привитых — граждане в возрасте старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями.

За выходные дни были вакцинированы 810 человек. 1999 жителей Удмуртии за субботу и воскресенье получили второй компонент препарата, полностью завершив вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 мая в республике провели 1 112 536 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 3606 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 4171 исследование.

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