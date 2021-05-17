Оренбургский район, Оренбургская область, , 08:40 — REGNUM В Оренбургской области произошло смертельное ДТП. А аварию попала машина, которой управлял подросток, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

ЧП случилось на территории Оренбургского района. В ночь на 17 мая автомобиль, в котором находилась компания детей, двигаясь по автодороге Каргала — Архангеловка со стороны поселка Горный в сторону поселка Струково. Водитель не справился с управлением, автомобиль опрокинулся в кювет.

В результате автоаварии 12-летний пассажир получил смертельные травмы. Еще двое подростков: 14-летний водитель и 15-летний пассажир госпитализированы.

По данному ДТП проводится проверка. По ее результатам полиция примет процессуальное решение.