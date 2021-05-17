Ботлихский район, Дагестан, , 08:38 — REGNUM В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту наезда на инспектора ДПС. Его совершил водитель автомобиля «Тойота Камри», из-за чего полицейский получил телесные повреждения. Нарушителя задержали, решается вопрос о заключении его под стражу.

В правоохранительных органах считают, что наезд был совершен умышленно, расследуется уголовное дело о применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти во время исполнения им должностных обязанностей, сообщили 17 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел 14 мая 2021 года около 17:45 на автодороге Ботлих — Рахата — Беледи. За рулем автомашины находился 34-летний водитель. После совершения наезда на инспектора ГИБДД, который нес службу на участке дороги, он скрылся с места происшествия.