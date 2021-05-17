Ванкувер, Канада, , 08:38 — REGNUM «Калгари Флэймз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 6:5.

В составе «Калгари» дубль оформил Эндрю Манджапане. Ещё по шайбе забросили Джош Ливо, Милан Лучич, Мэттью Ткачук и Элиас Линдхольм.

В составе «Ванкувера» точными бросками отметились Трэвис Хэмоник, Тайлер Грейовак, Джей Ти Миллер и Брок Бёзер, сделавший дубль.

«Калгари» набрал 53 очка и занял пятое место в Северном дивизионе НХЛ. «Ванкувер» с 48 очками стал седьмым.

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