Ижевск, , 08:37 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончался один человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано два летальных случая.

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Скончалась женщина в возрасте 74 лет. Течение заболевания у погибшей сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 432 человек.

Отметим, данные регионального штаба значительно отличаются в меньшую сторону от показателей общероссийского штаба. Так, по данным федерального оперативного штаба на 16 мая, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 903 человека, из которых четверо жителей республики умерли в течение предыдущих суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 17 мая в регионе выявили 47 новых носителя коронавируса. Накануне было подтверждено 46 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 33 528 случаев. Активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2707 человек.

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