Богота, , 08:40 — REGNUM За последние сутки в Колумбии выявили свыше 15 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 мая сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.

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По данным министерства, за минувшие 24 часа в стране выявили 15 093 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 3 118 426.

Также указывается, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончались 520 пациентов, что стало новым самым большим числом за все время пандемии, и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 81 300.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 917 584 человека вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Колумбии за сутки было выявлено 18 873 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.