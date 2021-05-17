Москва, , 08:37 — REGNUM Судьба России завит от того, какая конфигурация российской элиты сформируется после начала острого конфликта с Западом, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Из-за стратегической растерянности российской элиты после предложений Запада России войти в Европу с уничтожением остатков государственности, любое предложение Запада о хоть каком-то диалоге с Россией по любому мелкому поводу (плоть до «роли белых пуделей в развитии экологии мира»), воспринимается как нечто очень важное. Это запускает истерику «вхожденцев», которые начинают испытывать какие-то непонятные иллюзии по этому поводу.

«Начинается истерика этих вхожденцев, а друг есть надежда, боже мой… Вхожденцы прут на этой надежде, происходит очередной цикл этого разговора, а разговор этот только об одном, как мы должны умереть… И так будет происходить до момента, пока Запад не навяжет нам острый конфликт. Он нам навяжет безысходный конфликт с собой. Не мы ему, а он нам, на своих условиях. Скорее всего это произойдет на Украине, потому что не выдержит наша элита ракетных установок в Харькове», — продолжил эксперт.

Таким образом, Россия находится в постоянной ситуации медленного сползания к конфликту с Западом, который будет навязан самим Западом. После того, как это произойдет, половина прозападной элиты разбежится и выстроятся новые конфигурации.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин хочет в Европу, но не ликвидационно — Кургинян о разнице «вхожденцев»