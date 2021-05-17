Ижевск, , 08:36 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 17 мая выявили 47 новых носителя коронавируса. Накануне было подтверждено 46 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 33 528 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей коронавируса — пятеро детей в возрасте до 14 лет и 11 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 47 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 30 389 человек. 432 жителя Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне скончались двое жителей республики, за минувшие сутки был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2707 человек. Из этого числа 2285 жителей республики находятся в удовлетворительно состоянии, 369 человек — в состоянии средней степени тяжести, 53 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 14 мая в республике прививку от коронавируса сделали 102 943 человека. Второй компонент препарата получили 72 789 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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