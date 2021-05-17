Нур-Султан, , 08:36 — REGNUM В Казахстане за минувшие сутки выявили 2089 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 мая сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Среди регионов республики по росту числа новых носителей инфекции лидирует Нур-Султан, где обнаружили 549 новых случаев, в Карагандинской области — 346, Алма-Ате — 284, Акмолинской области — 153. Общее число выявленных случаев достигло 360 193.

С 1 августа 2020 года также зарегистрировано 54 152 случая пневмонии коронавирусного типа. Таким образом, общее число случаев COVID-19 и пневмонии достигло 414 345.

Отметим, с начала марта 2021 года в Казахстане наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусом. Пиковые значения зафиксированы в конце апреля. В мае наблюдается стабилизация ситуации.