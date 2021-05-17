Вашингтон, , 08:35 — REGNUM Конгресс США должен разработать законопроект, направленный на противодействие «вызовам» со стороны Китая. С такой инициативой выступил американский сенатор-республиканец Марко Рубио.

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В ходе выступления в Конгрессе он пояснил, что необходимость создания «по-настоящему основательного законопроекта» диктует сложившаяся к настоящему времени ситуация в отношениях Вашингтона и Пекина.

Рубио уверен, если США не примут мер для устранения «опасного и растущего» дисбаланса в отношениях с Китаем, граждан США «ждёт будущее, в котором самым могущественным государством мира будет тоталитарная коммунистическая диктатура, практикующая геноцид», в то время как самим США «достанется роль некогда великой страны, переживающей упадок», цитирует законодателя RT.

Законодатель предлагает работать по этому вопросу по шести направлениям. В частности, речь идёт о необходимости увеличения объёмов внутренних инвестиций, о противодействии «военной агрессии Китая» и восстановлении справедливой торговли, например путём внесения поправок в действующее международное и внутреннее (американское) законодательство.

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Как сообщало ИА REGNUM, в своём обращении к Конгрессу США в мае президент Джо Байден предупредил, что Китай крайне серьёзно стремится стать самой значительной державой в мире. Но Байден также заявил, что будущее не за автократами, оно — за Америкой. Профессор Гарвардского университета Джозеф Най уверен, что если не найти должного подхода к соперничеству США и Китая — двух великих держав, — это противостояние может оказаться сопряженным с большими опасностями. Но если Соединённые Штаты поступят правильно, соперничество с Китаем может оказаться здоровым.