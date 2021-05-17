Москва, , 08:34 — REGNUM Вся современная элита постсоветской России едина в желании объединиться с Западом, вопрос только в том, на каких условиях, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

По словам политолога, распад СССР — это закономерный итог пришествия к власти в России группы «вхожденцев» в Запад, целью которых было объединение с Европой. И группа эта существовала еще со времен председателя КГБ СССР Юрия Андропова и его учителя Отто Куусинена.

«Вот эта элита вхождения в Запад, верящая в это вхождение фанатически, это и есть сейчас фактор, определяющий существование России. Эта элита делится на несколько кусков: на людей, которые говорят, что надо войти так, чтобы было выгодно, войти хоть как-то и войти хоть невыгодно, хоть как-то, но войти. Единственное на что не готова большая часть элиты — это входить ликвидационно. И когда Запад предложил элите ликвидационный процесс, а это было 2007 году, ответом на это стала Мюнхенская речь. Хотя часть элиты согласилась на это», — заявил Кургинян.

Он припомнил публикации философа Анатолия Ракитова, который заявил, что наша страна должна быть маленькой, главное, чтобы в ней были чистые сортиры. При этом Ракитов был агентом главы 5 ГУ КГБ СССР Филиппа Бобкова и было совершенно ясно, что именно эта группа была согласно на любое вхождение России в Европу.

«Все остальные группы, в то числе центристская, которая тоже хочет вхождения, она отказалась от этого проекта. Но с тех пор царит стратегическая растерянность, потому что непонятно, что делать со 150 млн населения: туда не входить, а куда входить? Провинцией Китая — тоже нельзя. Восстанавливать Советский Союз мало кто хочет», — отметил политолог.