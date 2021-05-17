Бразилиа, , 08:35 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 40,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 мая сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 40 941 нового заразившегося SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 15 627 475.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 1036 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 435 751.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 14 097 287 человека вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 67 009 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.