Красноярск, , 08:33 — REGNUM Житель Красноярского края предстанет перед судом за гибель маленькой девочки. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 мая в Западно-Сибирском следственном управлении СКР.

Расследование уголовного дела в отношении мужчины завершено. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

По версии следствия, вечером 22 февраля пьяный мужчина вместе с дочерью 2012 года рождения пошёл в магазин. Он решил сократить путь и, несмотря на запрещающий знак, пойти по служебному переходу, предназначенному для работников железнодорожной станции Заозерная. При этом на указанной станции есть безопасный виадук, ведущий через железнодорожные пути.

В это время по железнодорожному пути станции двигался грузовой поезд. Обвиняемый взял дочь за руку и перебежал железнодорожные пути по служебному переходу перед движущимся грузовым поездом. На звуковые сигналы, подаваемые локомотивной бригадой, он не реагировал.

Затем мужчина, держа дочь за руку, пошёл вдоль железнодорожного пути. Он был пьян и думал, что находится не в габарите движущегося поезда. В результате мужчина и его дочь были травмированы поездом. Ребёнок скончался на месте, отец получил незначительные травмы.

Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южно-Сахалинске на пешеходном переходе сбили десятилетнего мальчика.

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