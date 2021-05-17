Иркутск, , 08:33 — REGNUM С начала пожароопасного сезона в лесном фонде Иркутской области зарегистрировано уже 52 пожара на общей площади 1068,5 га. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество возгораний в лесу меньше на 204 случая, площадь, пройденная огнем, — на 24 599 га. Вместе с тем, как сообщает 17 мая пресс-служба областного правительства, особый противопожарный режим (ОПР) сегодня введен в лесах всего Приангарья.

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные пожары и паводки в России — все новости»

По данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 17 мая, чрезвычайный пятый класс пожарной опасности в лесах ожидается в Бодайбинском и Киренском районах. Высокий четвертый класс пожароопасности — в Иркутском, Эхирит-Булагатском и Ольхонском районах. Еще в нескольких территориях региона установился средний третий класс пожарной опасности в лесах. За минувшие сутки в лесном фонде в Иркутской области ликвидировано два пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 мая в лесном фонде Иркутской области с начала пожароопасного сезона был зарегистрирован 41 пожар на общей площади 665,7 га.

Читайте также: В Приангарье уже выгорело более 665 га лесных площадей