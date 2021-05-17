Вашингтон, , 08:36 — REGNUM На американской онлайн-площадке Bring a Trailer выставлен на продажу Chevrolet Corvette Callaway SledgeHammer, который в 1988 году установил рекорд скорости среди дорожных автомобилей. Об этом сообщается на сайте компании.

Chevrolet Corvette. 1988

Рекорд выставленного на торги авто равен 410 км/ч. Он был побит лишь одиннадцать лет спустя — в 1999 году.

Под капотом спорткара установлен модернизированный компанией Callaway Cars мотор — 880-сильный V8 с двумя турбинами. Мотор агрегатируется с шестискоростной коробкой передач. Кроме того, специалисты Callaway Cars оснастили машину усиленной тормозной системой и регулируемыми амортизаторами.

Экстерьер легендарного спорткара значительно отличается от Corvette C4. У модели более стильная лицевая часть кузова и модернизированные аэродинамические элементы. Также автомобиль получил спойлер, четыре выхлопных патрубка и магниевые диски колес, обутые в шины Goodyear.

Ранее канадский аукционный дом RM Sotheby's выставил на продажу электромобиль Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive. В общей сложности немецкая компания выпустила девять таких электромобилей. Максимальная мощность автомобиля равна 750 л. с. (1000 Нм).

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