Киев, , 08:34 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 2136 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 17 мая пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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По последним данным, за сутки в стране госпитализированы 1260 человек, 109 пациентов скончались от последствий, вызванных COVID-19.

Наибольшее количество новых случаев заражения зафиксировано в Донецкой и Ровенской областях — 190 и 182 случая соответственно.

Всего за время пандемии на Украине подтвердили 2 млн 156 тыс. случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, 48 184 пациента скончались от последствий, вызванных заражением.

Напомним, сутками ранее количество выявленных случаев заражения составило 3620, скончались 133 человека.

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