Новотроицк, Оренбургская область, , 08:31 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Денис Паслер проинспектировал работы на основных площадках благоустройства в Новотроицке, а также участки дорожного ремонта. В 2021 году город получил из областного бюджета еще 100 млн рублей на приведение в порядок дорог, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«В этом году из бюджета региона Новотроицку дополнительно выделено порядка 100 миллионов на ремонт дорог. Начаты работы на въезде в город со стороны Оренбурга, перед администрацией стоит задача в 2021 году сделать и въезд со стороны Орска. Освещение здесь восстановили, очередь за самой дорогой. Запланированный на этот год объем работ большой», — подчеркнул Денис Паслер.

Губернатор побывал с рабочей поездкой в Новотроицке 16 мая и обратил внимание на отсутствие ремонтных работ в этот день на дорогах. «Несмотря на сухую погоду, подрядчики на работы не вышли. А потом доделывать дороги с таким подходом им придëтся в осень, в спешке. Это в корне неправильный подход!» — подчеркнул глава региона.

Также он побывал на ул. Корецкой, 8, где начался второй этап создания большой площадки для детей — работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Проектом предусмотрено создание скейт-парк, зоны ворткаута, детского автогородка со светофорами, дорожными знаками и пешеходными переходами — здесь маленькие новотройчане смогут, играя, изучать правила дорожного движения. Установка конструкций здесь началась в апреле и идëт по графику.

«Видно, что территорию для благоустройства определили верно: на площадке играют дети, гуляют семьи, несмотря на то, что не всë задуманное уже успели реализовать, — отметил губернатор. — Значит, после полной реализации проекта площадка тем более будет востребована у жителей».

Он дал руководителю компании-подрядчика поручение оперативно очистить прилегающую к площадке территорию от остатков строительного мусора.

Денис Паслер осмотрел и привокзальную площадь. В 2021 году еë благоустраивают в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Первый этап работ сделает площадь более современной и удобной: заезд для транспорта будет оборудован только для высадки пассажиров возле вокзала, создадут пешеходную, а часть территории выложат плиткой. На всём ремонтируемом участке заменят освещение на более современное — светодиодное. Кроме того, на территории установят дополнительные дорожные знаки безопасности, два новых остановочных павильона, ограждение и пешеходные светофоры. Зона должна стать комфортной для прогулок: появятся деревянные скамейки и чугунные урны. Работы планируют завершить уже в июле.

«Наша главная цель — сделать территорию безопасной и удобной для горожан. Для автолюбителей мы сделаем открытую, бесплатную парковку за домом № 2 неподалеку», — сказал глава Новотроицка Дмитрий Буфетов.

Посетил губернатор и Молодежную аллею. С концепцией обновления городской зоны отдыха Новотроицк победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Здесь создают пространство для творчества горожан, в том числе «супердвор» — общественное пространство с фонтаном, зелеными насаждениями, зонами для активного и спокойного отдыха. По решению жителей на аллее сохранят «дерево любви» — арт-объект, на который молодожены в день свадьбы вешают символические замки.

Сегодня здесь подходит к завершению этап демонтажа — уже идет выравнивание площадки. Впереди — масштабная реконструкция Молодёжной аллеи, во время которой будут высажены более 400 новых деревьев и кустарников.

«Уверен, что получится аллея, которую оценят все новотройчане. Видно, что работы ведутся, до 15 октября у подрядчика есть время качественно выполнить все работы. Город большой, и мне бы хотелось, чтобы здесь были красивые общественные площадки для отдыха жителей», — резюмировал Денис Паслер.