Тбилиси, , 08:39 — REGNUM 15 оппозиционных партий Грузии 16 мая подписали соглашение о сотрудничестве с ЛГБТ-организацией «Тбилиси прайд». Об этом сообщает пресс-служба организации.

«15 политических объединений согласились, что каждое из них, используя все имеющиеся в их распоряжении механизмы, будет бороться за искоренение дискриминации и насилия в отношении представителей сексуальных меньшинств», — говорится в сообщении пресс-службы.

В «прайде» заявили, что грузинское общество якобы является гомофобным, и выразили надежду, что это соглашение позволит «перевернуть» ситуацию в стране.

Документ о сотрудничестве подписали лидеры парламентских партий «Единое национальное движение», «Европейская Грузия», «Стратегия Строителя», «Гирчи», «Лело», Республиканская партия, а также представители ряда других партий.

Напомним, 17 мая отмечается Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией.