Джакарта, , 08:30 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что единство Организации исламского сотрудничества (ОИС) имеет решающее значение для оказания помощи Палестине, сообщает Sindonews.

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Индонезия предложила несколько ключевых шагов, которые должна предпринять организация.

«Первый шаг — обеспечить единство. Единство стран-членов ОИС, единство всех заинтересованных сторон по решению вопроса Палестины», — заявила Ретно Марсуди.

Второй ключевой шаг, по словам главы МИД Индонезии, заключается в том, что ОИС должна добиваться немедленного прекращения огня в Палестине. Индонезия призвала страны использовать собственное влияние, чтобы как можно скорее добиться прекращения огня и насилия на территории Палестины.

«Третий шаг заключается в том, чтобы ОИС по-прежнему уделяла внимание содействию независимости палестинского народа», — заявила глава МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезиизаявила, что основным источником страданий жителей Палестины является Израиль.

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