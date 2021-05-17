Буэнос-Айрес, , 08:31 — REGNUM За истекшие сутки на территории Аргентины было выявлено свыше 16,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 мая сообщает минздрав страны.

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По информации министерства, за последние 24 часа в стране выявили 16 350 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 3 307 285.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 270 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 70 522.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 9 980 760 человек прошли вакцинацию от нового заболевания, из которых 1 947 021 получил обе дозы вакцины.

Отметим, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено 21 469 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.