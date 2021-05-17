Горно-Алтайск, , 08:29 — REGNUM В столице Горного Алтая 16 мая произошёл пожар в частном жилом доме. Сообщение о возгорании поступило рано утром, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

Жильцам дома удалось эвакуироваться самостоятельно. К моменту прибытия пожарных огнём были охвачены крыша, второй этаж дома, а также надворные постройки. В ликвидации пожара приняли участие 19 человек, задействовано 19 единиц техники.

«Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние дома. Звеном газодымозащитной службы эвакуировано два газовых баллона. Погибших и пострадавших нет. Причину пожара выясняют дознаватели», — отметили в управлении.

Общая площадь пожара составила около 200 кв. метров.