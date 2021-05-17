Москва, , 08:28 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 17 мая открыла всероссийскую горячую линию по профилактике клещевого энцефалита, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Все желающие смогут получить консультации специалистов ведомства, что делать и куда обращаться, если произошло присасывание клеща, где можно сделать прививку от клещевого энцефалита и т. д.

Горячая линия по профилактике клещевого энцефалита будет работать до 20 мая во всех регионах России. Звонок бесплатный.

Как сообщало ИА REGNUM, более 1,3 млн человек сделали прививки от клещевого энцефалита с начала года в России.

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