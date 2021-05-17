Энгельсский район, Саратовская область, , 08:31 — REGNUM На реке Каюковка в Энгельсском районе днем 16 мая столкнулись два катера. В результате происшествия скончались два человека, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. ЧП произошло примерно в 13:20 (местное время).

Один из катеров заходил в протоку реки Каюковки, второе судно выходило из нее. Мужчины, управлявшие плавсредствами, не видели друг друга до последнего момента, уточняет «Регион 64».

После столкновения одно судно перелетело через другое, буквально «срезав» находившихся на борту мужчину 1947 года рождения и женщину 1970 года рождения. Вторая лодка, в которой находились трое человек — мужчина 1959 года рождения, его сестра 1981 года рождения и племянница 2008 года рождения — приземлилась на воду. Судоводитель и его пассажирка, которые находились в одном из катеров, скончались от полученных травм.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта»). Обстоятельства инцидента выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 4 мая прогулочный катер «Мастер» без пассажиров на борту проходил по реке Фонтанке. Во время разворота судно занесло, и оно бортом задело Аничков мост.

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