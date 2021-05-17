Владивосток, , 08:28 — REGNUM При пожаре общей площадью 100 кв. метров, который произошел в частном деревообрабатывающем цехе в поселке Лучегорск в Приморском крае, пострадали три человека. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по региону.

Уточняется, что сообщение о пожаре в частном деревообрабатывающем цехе в поселке Лучегорск поступило в 08:04 (01:04 мск) и спустя девять минут сотрудники противопожарной службы прибыли на место вызова.

«В 08:14 пожар был локализован, а в 09:15 полностью ликвидирован. Общая площадь горения составила 100 квадратных метров. В результате происшествия были травмированы три человека. Пострадавшее были незамедлительно переданы бригаде скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в работах по ликвидации пожара были задействованы десять человек и четыре единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жителям Ульяновской области, чьи квартиры сгорели при пожаре на территории бывшего лесокомбината, выделят жильё из муниципального фонда.