Санрайз, США, , 08:25 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в первом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:4.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил две шайбы и отдал результативную передачу в своём первом матче после операции.

Кучеров полностью пропустил регулярный чемпионат сезона 2020/21 из-за травмы. Он не играл с 28 сентября 2020 года, когда «Тампа» завоевала Кубок Стэнли, выиграв у «Далласа» решающий матч плей-офф прошлого сезона.

Также в составе «Тампы» отличились Блейк Коулман и Брейден Пойнт, оформивший дубль. У «Флориды» голы на счету Александра Баркова, Картера Вераге, Джонатана Юбердо и Оуэна Типпетта.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 1:0 в пользу «Тампы».

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