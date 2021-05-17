Горно-Алтайск, , 08:24 — REGNUM В Горно-Алтайске следователи организовали проверку по факту безвестного исчезновения двух 16-летних воспитанниц школы-интерната имени Г.К. Жукова. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Предварительно установлено, что девочки вышли из здания школы после уроков днём 14 мая и не вернулись. Работники учреждения обратились в правоохранительные органы к вечеру того же дня.

В следствии просят откликнуться всех, кто располагает какими-либо сведениями о судьбе подростков.