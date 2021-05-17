Владивосток, , 08:23 — REGNUM В Приморье до середины мая случаев заболевания клещевым энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами, не зарегистрированы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 мая в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Всего от укусов клещей пострадали уже 934 человека, в том числе 243 ребёнка (26%) на 29-ти административных территориях.

Наибольшее количество пострадавших среди жителей Владивостока, Уссурийска, Находки, Артёма и Дальнегорска.

По сравнению со средним многолетним показателем количество пострадавших от укусов клещей в этом году уменьшилось на 12,4%.

Сдано на экспресс-исследование 655 клещей, снятых с людей.

Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в двух клещах в Спасске-Дальнем (ребёнок до 17 лет), в Надеждинском районе (взрослый на даче).

В 92 экземплярах клещей обнаружены боррелии (14%), в 45 клещах риккетсии (6,9%), анаплазмы — 9 (1,4%), эрлихии — 3 (0,5%).

Привито против клещевого энцефалита 34 358 человек, в том числе 15 847 детей.

Акарицидные обработки проведены на 709 объектах (64% от запланированного количества объектов), на площади — 1186,99 га в 24-х муниципалитетах и районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области с 5 апреля регистрируются факты нападения клещей на людей. Всего за это время за помощью в региональные медицинские учреждения обратились 291 пострадавший, из них 94 — дети до 14 лет.