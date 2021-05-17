Чебоксары, , 08:20 — REGNUM В Чувашии выясняют обстоятельства происшествия по улице Карла Либкнехта, где «Жигули» врезались в столб. Об этом сообщает МВД по республике.

Авария в Чебоксарах 21.мвд.рф

Авария произошла 15 мая в Чебоксарах по улице Карла Либкнехта. По предварительным данным, 35-летний водитель ВАЗ-2114 въехал в столб линии электропередач, и его зажало в салоне машины, откуда горожанина вызволили спасатели.

Со слов водителя, который приводит МВД по Чувашии, он уснул за рулём. Пострадавшего доставили в больницу.

Правоохранители устанавливают все детали происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в селе Моргауши была сбита пятилетняя девочка, которая шла из детского сада в сопровождении дедушки. Ребёнок с травмами доставлен в больницу.

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