Чита, , 08:20 — REGNUM В Забайкалье отмечаются задержки в рассмотрении заявлений на выплаты на забайкальских детей от 3 до 7 лет. Как пояснила заместитель председателя правительства Забайкалья Инна Щеглова отметила, дело в том, что процедура очень серьезно усложнилась: последние данные, которые не были подтверждены за счет межведомственного взаимодействия, сейчас начали поступать.

«Исходя из этого, значительно серьёзный пошел прирост по рассмотрению заявлений», — сказала вице-премьер. По её словам, сейчас обработка документов на получение выплаты ускорится и ни одно заявление не останется без рассмотрения На данный момент их поступило уже более 15 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, инициатива в получением ежемесячного пособия на ребенка от 3 до 7 лет принадлежит президенту России Владимиру Путину. С 1 апреля в Забайкалье на перерасчет этой выплаты поступило более 15 тысяч заявлений. Пособия уже назначены на 1685 детей. Сумма выплаты составляет 7214,23 рубля.