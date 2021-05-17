Прага, , 08:20 — REGNUM У следствия есть только одна версия взрывов на складе вооружения в чешской Врбетице в 2014 году. Она связана с российскими спецслужбами. Об этом в интервью радиостанции Frekvence заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, комментируя новые заявления президента страны Милоша Земана о нескольких версиях произошедшего.

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Бабиш добавил, что объяснял это президенту Милошу Земану, однако глава государства остался при своём мнении.

«Возможно, что с начала расследования там было больше версий. Я не могу объяснить, почему президент до сих пор настаивает, что существует больше версий», — сказал Бабиш в интервью радиостанции Frekvence.

Напомним, на днях президент Чехии Милош Земан заявил, что взрывы на складах боеприпасов в чешской Врбетице в 2014 году могли быть устроены с целью скрыть недостачу. Он подчеркнул, что не является сторонником только одной версии, как ряд других политиков, имея в виду причастность России к этому инциденту.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министра юстиции Мария Бенешова заявила, что версий взрывов на складах во Врбетице в 2014 году существует более двух. По её словам, помимо самодетонации боеприпасов и причастности к произошедшему иностранных спецслужб, есть и третья версия, которую она называть не стала.

При этом, как заявляет премьер-министра Чехии Андрей Бабиш, есть только одна версия случившегося. Так, власти страны подозревают в причастности ко взрывам на складах во Врбетице спецслужбы из России, что в Кремле опровергли.

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