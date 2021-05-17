Сеул, , 08:21 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 619 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает YTN со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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Согласно опубликованным данным, 597 случаев заражения локальные, ещё 22 случая — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 132 290.

Известно, что более 600 заражённых коронавирусом фиксируют в стране на протяжении трёх дней подряд. В настоящее время представители органов здравоохранения обеспокоены возможностью дальнейшего роста заболеваемости на фоне распространения новых штаммов коронавируса и увеличения числа очагов групповых заражений.

Число жертв пандемии в Южной Корее увеличилось на три человека, до 1903.