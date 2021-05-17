Ростов-на-Дону, , 08:19 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин не удовлетворён итогом сезона. Об этом он заявил журналистам после матча с «Краснодаром» (1:3).

«Он [сезон] неудовлетворителен в плане результата. Хотели другого. Он был сложным со всех точек зрения. Не было предсезонной подготовки, много травм. Это не только у нас. С точки зрения игры — есть над чем работать. Если не случится ничего сверхъестественного, хотелось бы с этими футболистами начать следующий сезон», — отметил наставник.

Что касается игры с «Краснодаром», то Карпин остался доволен самоотдачей и борьбой за мяч, проявленными его подопечными.

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