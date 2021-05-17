Москва, , 08:19 — REGNUM В России несколько банков начнут внедрять функцию снятия денег в банкомате с чужой карты. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на кредитные учреждения.

Отмечается, что в мобильном приложении банка необходимо будет сгенерировать QR-код на получение определённой суммы, после чего отправить его другому человеку, который сможет отсканировать в банкомате этот код и получить деньги.

По данным издания, таким же способом можно будет и пополнить счёт. Ожидается, что новая технология появится в следующем году. Планы по введению новой системы подтвердили в банках «Открытие», Уральский банк реконструкции и развития и СКБ-банк.

Как сообщало ИА REGNUM, доля операций, совершаемых в бесконтактных банкоматах, средняя сумма операций и средний возраст пользователя увеличились в России на фоне пандемии коронавируса.

На бесконтактные банкоматы, то есть устройства, оборудованные модулем NFC, в 2020 году пришлось 43% операций. Это на 3% больше, чем в 2019 году. Доля от общего оборота сети АТМ выросла с 42 до 45%.

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