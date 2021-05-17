Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 08:20 — REGNUM Некачественная вода из кулера в общежитии стала причиной вспышки кишечной инфекции в колледже Комсомольска-на-Амуре. Об этом 17 мая сообщает управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

В сообщении уточняется, что с 14 по 15 мая 28 студентов колледжа и один работник обратились за медицинской помощью и отмечается, что к 16 мая данная вспышка была локализована и новых случаев заболевания не было зарегистрировано.

«По предварительным данным эпидемиологического расследования причиной групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией стало употребление недоброкачественной питьевой воды из кулеров, установленных в общежитии», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту вспышки кишечной инфекции в колледже Комсомольска-на-Амуре.