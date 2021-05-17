Нур-Султан, 17 мая 2021, 08:18 — REGNUM Перепись населения Казахстана пройдет с 1 сентября 30 октября 2021 года. Об этом сообщили в бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам республики.
В бюро отметили, что перепись пройдет с использованием современных информационных технологий. В частности, до 15 октября жители Казахстана смогут заполнить анкеты в режиме онлайн на специальном сайте.
С 1 по 30 октября пройдет традиционный сплошной обход. В нем примут участие лица, которые не прошли перепись в режиме онлайн. Интервьюеры будут использовать электронные планшеты.
В агентстве считают, что использование планшетов повысит мобильность интервьюеров, сэкономит бумагу и увеличит уровень достоверности данных.
Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане назвали зарплату регистраторов, участвующих в переписи