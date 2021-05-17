Луганск, , 08:19 — REGNUM За сутки на территорию ДНР и ЛНР прилетело около 200 единиц боеприпасов, выпущенных с позиций вооружённых сил Украины. Об этом написал 17 мая представитель Луганской Народной Республики на переговорах Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) Родион Мирошник в своём телеграм-канале.

«В преддверии заседания Контактной группы вооружённые формирования Украины усиливают обстрелы. Видимо так выглядит демонстрация договороспособности и украинская версия стремления к миру», — написал он.

Мирошник рассказал, что в течение суток 16 мая украинские силовики подвергли территорию ЛНР обстрелам из миномётов калибра 120 и 82 мм, гранатомётов разных видов и крупнокалиберных пулемётов.

«На линии соприкосновения с ЛНР обстрелам подверглись населённые пункты: Донецкий, Золотое-5, Нижнее Лозовое, всего — 113 прилётов», — отметил представитель ЛНР.

Он также добавил, что по информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) 16 мая было зафиксировано 87 прилётов по территории республики.

Как сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР, ранее беспилотный летательный аппарат ВСУ подвергся воздействию украинской системы радиоэлектронной борьбы и упал на минное поле.

Читайте ранее в этом сюжете: Беспилотник ВСУ рухнул на минное поле в Донбассе — НМ ЛНР