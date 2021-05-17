Москва, , 08:17 — REGNUM Обострившийся на Ближнем Востоке конфликт между Израилем и Палестиной дирижируется с участием Турции и США и направлен в том числе против Китая, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Капитализм разрушил нормативную сетку… Капитализм без нормативной сетки — это ад, это ужас. И этот ужас будет медленно вползать в мире. Да, у нас происходит то, что происходит на Ближнем Востоке… Мы уже понимаем, что главная особенность современного мира — это то, что нет автономного от Запада исламского мира. Это фикция наших патриотов, которые говорят, что есть исламский мир и с ним можно солидаризироваться. А это исламский мир сидит на крючке Америки», — заявил Кургинян.

По его словам, он потратил десять лет, чтобы объяснить израильским властям и экспертам, что ситуация обстоит именно так, однако они продолжают верить в том, что исламский мир плохой, а США — спасители, которые защитят его от ислама.

«Это исламское море начинает замыкаться уже теперь не на арабов, ни на что, а на Турцию, государство-член НАТО, и оно все развязывает этот ближневосточный узел, и он катится этот вагон исламистский стремительно», — продолжил политолог.

Он также отметил, что известные силы активнейшим образом выращивают боевиков на западе Ливии, а уход США из Афганистана означает ни что иное, как усиление «исламистского моря», которое будет расползаться в разные стороны и в том числе в «братский Уйгуристан» (северо-запад Китая, где тесно проживают мусульмане).