Москва, 17 мая 2021, 08:17 — REGNUM Обострившийся на Ближнем Востоке конфликт между Израилем и Палестиной дирижируется с участием Турции и США и направлен в том числе против Китая, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, он потратил десять лет, чтобы объяснить израильским властям и экспертам, что ситуация обстоит именно так, однако они продолжают верить в том, что исламский мир плохой, а США — спасители, которые защитят его от ислама.
Он также отметил, что известные силы активнейшим образом выращивают боевиков на западе Ливии, а уход США из Афганистана означает ни что иное, как усиление «исламистского моря», которое будет расползаться в разные стороны и в том числе в «братский Уйгуристан» (северо-запад Китая, где тесно проживают мусульмане).