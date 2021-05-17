Улан-Удэ, , 08:14 — REGNUM В Бурятии с начала пожароопасного периода зарегистрировано 49 лесных пожаров. Пройденная огнём площадь составила более 1 тыс. га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

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Виновниками большинства пожаров, как отмечается, становятся местные жители. Так, накануне, 16 мая правоохранители под Улан-Удэ выявили очередного нарушителя противопожарного режима.

Собственник участка в садоводческом товариществе сжигал сухую траву. Из-за порывов ветра огонь вышел из-под контроля и перешёл на сухую растительность за пределами участка. В результате пожар охватил территорию площадью 2 тыс. кв. метров.

«Нарушитель особого противопожарного режима привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.4», — отметили в управлении, напомнив, что в период действия особого противопожарного режима в регионе запрещено разводить костры, сжигать траву, мусор и так далее.

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