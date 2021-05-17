Абакан, , 08:12 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 29 случаев заражения коронавирусом, с начала 2021 года — 5186. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 мая в правительстве республики.

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Выздоровели с начала года 4815 жителей Хакасии, в том числе за последние сутки коронавирус победили 40 человек.

Лечение в стационарах на сегодняшний день проходят 108 человек. К аппаратам ИВЛ подключены четыре пациента с диагнозом COVID-19.

Напомним, 16 мая в Хакасии выявили 26 носителей коронавируса, выздоровели шесть человек.

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