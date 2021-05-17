Москва, , 08:12 — REGNUM По итогам дня 14 мая нефть марки Brent подорожала на 2,71%, до $68,76. На фоне общего ослабления доллара США покупатели в нефти перекрыли падение за 13 мая, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Участники рынка проигнорировали отчет компании Baker Hughes. Количество буровых нефтегазовых вышек в США на прошлой неделе выросло на пять единиц, до 453 шт.

Количество активных нефтяных вышек при этом выросло на восемь единиц, до 352 шт.

Сегодня, 17 мая, на торгах в Азии баррель Brent стоит $68,70 (-0,08%). Нефть торгуется в минусе из-за укрепления доллара, который корректируется после падения 14 мая.

В Индии наблюдается улучшение ситуации с коронавирусом, что благоприятно для нефтяного рынка.

Число заражений коронавирусом снизилось до 311 тыс. с 414 тыс. (зарегистрировано 6 мая). Бычий тренд сохраняется с целью $71,90.

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