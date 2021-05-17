Москва, , 08:13 — REGNUM В понедельник, 17 мая, в столице России ожидается переменная облачность и кратковременный дождь, температура воздуха до +24 °C. Об этом 17 мая сообщает Гидрометцентр РФ.

При этом в дневное время температура воздуха составит +22… +24 °C, в ночное — до +10 °C. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 6−11 м/с, местами порывами до 17 м/с. Атмосферное давление в городе составит 746 мм рт. столба.

В Московской области температура воздуха днем поднимется до +23 °C, ночью — до +11 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве уже на следующей неделе ожидается рекордная за 124 года жара.