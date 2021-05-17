Тбилиси, , 08:15 — REGNUM Председатель крупнейшей в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия 16 мая вылетел на Украину для встречи с основателем партии, бывшим грузинским президентом Михаилом Саакашвили. Об этом сообщает телеканал Formula.

По данным телеканала, с Мелией вылетели еще несколько лидеров партии. Они планируют проконсультироваться насчёт дальнейшей стратегии.

«Два с половиной года я не видел этого человека, и он не видел меня. Многое зависит от отношений между мной и ним. Уверен, что будет взаимопонимание, будет общая стратегия, видение», — сказал Мелия перед вылетом журналистам.

В ЕНД обсуждается вопрос о том, нужно ли депутатам от партии получать мандаты и работать в парламенте или продолжать бойкот законодательного органа.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Кризис усугубился после того, как был арестован лидер Мелия.

19 апреля 2021 года представителями властей и ряда оппозиционных партий было подписано соглашение о выходе из политического кризиса. 27 апреля многие оппозиционные депутаты прекратили бойкот и вошли в парламент. Мелию выпустили 10 мая под залог. Он заявил, что в течение недели члены ЕНД примут решение, прекращать бойкот парламента или нет.

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